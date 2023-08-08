В ніч на 8 серпня росіяни чотири рази обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Зазначається, що росіяни били з важкої артилерії та "Граду". В Нікополі пошкоджено одразу два ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач. На ранок місто обстріляли знову, інформація уточнюється.Крім цього, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об’єкт. "Головне - всюди обійшлося без загиблих та постраждалих", – написав Лисак.Обстріли Нікополя та Дніпропетровської областіРосіяни майже щодня атакують Нікополь та район з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби.Так, 3 серпня росіяни з важкої артилерії вони атакували Дніпропетровську область - пошкоджено дві школи. А через обстріли 4 серпня відомо про двох поранених. Вчора ж внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще одна людина дістала поранень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.