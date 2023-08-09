Сьогодні, 9 серпня, погода в Україні буде сонячною з “комфортними” показниками на термометрах. А дощі відступлять.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря", – розповіла вона.Як зазначила синоптик, впродовж дня очікується +23…+29 градусів, на крайньому півдні та у Луганській області до +30 градусів."У західних областях та у Сумській області буде найсвіжіше, +20…+23 градуси", – додала Діденко.При чому вдень 9 серпня опадів у більшості областей України не передбачається.Погода в КиєвіУ Києві середа очікується помірно теплою, близько +23, +24 градусів. Вдень буде сухо та сонячно.Погодні рекорди у Києві за літо 2023З початку літа в столиці України було встановлено вже три кліматичні рекорди.Так, на початку червня в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він побив попередній показник 2012 року. Так, 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год), що на 2 м/с більше за відмітку, встановлену 11 років тому.22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів, а ніч на неділю, 6 серпня, у Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.