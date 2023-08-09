Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерний та ракетних загроз з боку КНДР.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Під час засідання президентського комітету з оборонних інновацій він заявив, що асиметрична загроза, яку становлять ядерна та ракетна програми Північної Кореї, а також кіберпотенціал і можливості дронів, є "неминучою загрозою"."Шляхом раціонального та ефективного розподілу фінансових ресурсів ми повинні в пріоритетному порядку нарощувати наші можливості стримування та реагування на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї з пріоритетом", - сказав він.Юн наголосив на важливості нового командування безпілотників, яке почне діяти наступного місяця. "Йому потрібно буде керувати оборонними операціями у разі вторгнення північнокорейських безпілотників і продемонструвати тверду позицію військових у відповідь шляхом застосування наступальних сил", – пише видання.Розробки КНДРПівнічна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів.Крім цього, 2 квітня КНДР заявила про друге нібито успішне випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2. А пізніше вони невдало намагались запустити військовий супутник - він впав в водах Жовтого моря.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.