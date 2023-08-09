Росіяни бережуть підготовлені війська, кидаючи на штурми замість них в’язнів та щойно мобілізованих.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.На штурми українських позицій відправляють неналежно підготовлений та укомплектований особовий склад з в’язнів та мобілізованих. Лише після успіху подібного штурму командування може застосувати кадрових військових."Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації в РФ", – зазначили в ЦНС.Мобілізація в’язнів в РФЗ початку 2023 року Міноборони Росії почало активно вербувати ув’язнених для участі в бойових діях в Україні. Аналогічним способом набирали новобранців і в приватну військову компанію "Вагнер".В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих в’язнів скоротили майже втричі через значні втрати живої сили.А нещодавно з’явилась інформація, що на окупованих територіях України РФ планує нову хвилю мобілізації ув’язнених. Крім того, відправлятимуть на фронт і тих, хто наразі перебуває під слідством чи у статусі підозрюваного.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.