10 серпня православна церква відзначає день пам’яті апостолів Прохора, Ніканора, Тімона та Пармена. У народі цей день називали День Прохора, Прохорів день або Міняли.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети – читайте у матеріалі Styler.Традиції 10 серпняНаші пращури в цей день збирали врожай груш, яблук, ягід, а також викопували цибулини тюльпанів. При цьому перша склянка зібраних ягід обов’язково віддавалася комусь. Після цього господарі починали займатися підготовкою на зиму.Люди вірили, що на Прохора обов’язково потрібно з’їсти грушу. Вважалося, що фрукт допомагає зробити правильний вибір у складній ситуації та заспокоїть нерви. Крім того, гілочки з груші вішали над дитячим ліжечком. Це робилося для того, щоб дитина росла розумною.Що заборонено робити 10 серпняНе купуйте нічого та не продавайте. Не можна обмінюватися речами, саме тому свято називали Міняли.Прикмети дня якщо вранці спостерігалася рання роса, то буде сонячний день якщо буде вітряний та дощовий день, то буде тривала негода якщо з’їсти грушу під час заходу сонця, то до вас прийде вирішення проблеми, яке ви довго не могли знайти дощ, але немає вітру – буде негода по воді вранці стелиться туман – чекайте на хорошу погоду високо пливуть хмари – буде ясна та суха погодаІменини 10 серпняДень ангела сьогодні відзначають Василь, Євфимій, Микола, Павло, Тімон, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина. Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, тому що зваляться проблеми та безгрошів’я.Також читайте про всі церковні свята серпня 2023 року.