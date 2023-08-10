Міністерство юстиції Данії продовжить посилені заходи контролю на кордоні ще на тиждень через загрозу безпеці після серії акцій зі спаленням Корану в країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.Посилений контроль на кордонах Данії з Швецією та Німеччиною тепер діятиме до 17 серпня. У Мін’юсті зазначають, що національна поліція визнала за необхідне продовжувати тимчасово посилені зусилля на внутрішніх кордонах."Нещодавні спалення Корану впливають на поточний рівень загрози. Ми перебуваємо в серйозній ситуації, коли нам все ще потрібен посилений контроль на данських кордонах, щоб протистояти загрозам, з якими стикається Данія", – сказав міністр юстиції Петер Хуммельгаард.Спалення Корану в Данії та ШвеціїОстанніми місяціми в Данії та Швеції відбулося кілька акцій протесту, під час яких спалювали чи іншим чином оскверняли Коран. Це призвело до напруження у відносинах країни з мусульманським світом.Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, які захищають свободу слова. Однак, уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.