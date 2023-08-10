Сливове варення чудово підходить як намазка до хліба чи начинка для пирогів. Необов’язково витрачати багато часу, щоб приготувати таку смакоту.Рецептом поділилась фудблогер Юлія Симончук у своєму Instagram.ІнгредієнтиЗ вказаної порції продуктів має вийти півлітрова банка. Якщо ви хочете зробити більше – помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість.Щоб приготувати смачне та густе сливове варення, вам знадобляться: сливи подрібнені – 0,5 л банка цукор - 0,5 л банка лимонна кислота – на кінчик ножаЯк готуватиПокладіть подрібнені сливи в сковорідку та поставте на максимальний вогонь.Кип’ятіть сливи приблизно п’ять хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте цукор та готуйте ще п’ять хвилин, не забувайте перемішувати.Додайте ще лимонну кислоту та кип’ятіть одну хвилину. Зніміть з вогню, налийте варення в стерильну банку та закрийте. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Готую з любов‘ю. Рецепти на кожен день. (@cook_julija_simonchuk)Раніше ми писали, як приготувати найсмачнішу кабачкову ікру.Також читайте рецепт маринованих огірочків з кетчупом чилі.