За 2022 рік у Росії зафіксовано найбільшу за десять років кількість вибухів, у яких постраждала рекордна кількість людей. Таке зростання подій пов’язують із вторгненням в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Верстку”.Повідомляється, що у 2022 році було зафіксовано 83 вибухи, внаслідок яких загинуло 55 людей, ще 10 647 осіб постраждали. Минулого року, за даними МНС РФ, вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також до статистики потрапив вибух на Кримському мості.Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році – детонація вибухонебезпечного предмета. На вибухи через вибухонебезпечні предмети припало 55 випадків.Минулого року, за даними МНС РФ, вибухали житлові будинки, склади та шахти. Також до статистики потрапив вибух на Кримському мості. Повідомляється, що останні десять років у Росії кількість вибухів щорічно не перевищувала 20, а кількість постраждалих обчислювалася сотнями, а не тисячами.Найбільша кількість постраждалих у цей період була зафіксована у 2017 році. Тоді стався, зокрема, теракт у метро Санкт-Петербурга та вибух дев’ятиповерхового будинку в Іжевську через витік газу.Вибух на заводі у Сергієвому ПосадіУчора, 9 серпня, у Московській області на Загірському оптико-механічному заводі стався вибух. Через деякий час у мережі почали повідомляти про десятки постраждалих людей. На заводі виробляли прилади спостереження для силових структур та промисловості.Як стверджують росіяни, причиною інциденту став людський фактор, а вибух стався на території заводу, де "де знаходився склад із піротехнікою". Крім того, завод міг брати участь у розробці новітнього "стелс"-бомбардувальника.Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.