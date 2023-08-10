Гороскоп обіцяє знакам Зодіаку неймовірний день, який розпочне цикл позитивних змін. Астрологи кажуть, що сьогодні пощастить найбільше представникам чотирьох сузір’їв.Хто вони, пише Telegram Гороскоп і мотивація в прогнозі на 10 серпня.ТелецьУ цей день вам може здатися, що ви здатні передбачати майбутнє – всі ваші припущення виявляться вірними.Порада вам: не лякайтеся і не шукайте в цьому містику, не покладайтеся тільки на інтуїцію. Просто ви надто довго обмірковували ситуацію, і підсвідомість "підкинула" вам єдиний варіант розвитку подій. Сміливо йдіть за своїм чуттям, і все у вас складеться, як треба.ДіваСьогодні й до кінця тижня ваша фантазія запрацює на повну потужність, і ви буквально фонтануватимете креативними ідеями.Не впустіть шанс справити враження на оточуючих, не опускайте руки, зіткнувшись із критикою. Хай критикують – це все заздрість до вашої прекрасної персони. ТерезиЗавершіть стосунки, які вас обтяжують і давно віджили себе. Сьогодні зірки нададуть вам максимальну допомогу, і розрив буде безболісним.Якщо проявите малодушність – будете змушені ще довго спілкуватися з людиною, яка вам давно нецікава, а, можливо, і неприємна.СкорпіонДень сприятливий для ухвалення остаточних рішень, завершальних кроків, підбиття підсумків.Вдалими будуть угоди купівлі-продажу, ділові відрядження та подорожі. Увечері чекайте на дзвінок – хтось із близьких чи колег повідомить вам гарну новину.Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.Також читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.