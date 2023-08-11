В США мешканець міста Прово, штат Юта, погрожував вбити президента Джо Байдена під час його візиту. Його застрелили при спробі вручити ордер на обшук будинку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Нещодавно Крейг Робертсон опублікував у Facebook погрози в адресу Байдену та прокурору Елвіну Бреггу, що веде одну зі справ проти експрезидента Дональда Трампа. "Я чув, що Байден приїжджає до Юти. Дістаю мій старий костюм гіллі (камуфляж, – ред) та прибираю пил зі снайперської гвинтівки M24. Можливо, Юта стане відомою цього тижня як місце, де снайпер вбив Байдена-марксиста", – писав він. ФБР стежило за ним ще з березня, коли він опублікував першу погрозу в адресу Бреггу, після чого співробітники Бюро прийшли до Робертсона додому, однак той не пустив їх без ордера.В середу агенти прийшли до нього з ордером на обшук, однак сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік загинув.Замахи на БайденаЗазначимо, що це вже не перша кримінальна справа стосовно замаху на Байдена. Так, в липні 2021 року заарештували жителя міста Талса, штат Оклахома, який відправляв електронні листи президенту та конгресменам з погрозами вбити американського лідера.А в січні 2022 року затримали жителя Канзасу, який розповідав про свої плани у соціальній мережі, а також попередив про майбутній замах агентів Секретної служби в Білому домі. Він заявляв, що зробити це йому наказав Бог.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.