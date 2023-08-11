Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден назвав Китай “бомбою уповільненої дії” через економічні проблеми Пекіна, що може призвести до певних складнощів для інших держав.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У ході заходів зі збирання коштів у Юті американський президент заявив, що КНР знаходиться "в біді" через слабке зростання."Китай у біді", – зазначив Байден, додавши при цьому, що не хоче нашкодити цій країні.Також президент США заявив, що хоче раціональних стосунків із Китаєм."У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей виникають проблеми, вони роблять погані вчинки", – сказав він.Економічна ситуація у КитаїСпоживчий сектор КНР впав у дефляцію, а заводські ціни у липні продовжили зниження. Китай може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.Варто зазначити, що Штати, будучи найбільшою економікою світу, боролися з високою інфляцією та мали стійкий ринок праці.Нагадаємо також, що у середу президент США Байден підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції країни у Китай у такі чутливі технології, як комп’ютерні чіпи.Своєю чергою в Пекіні заявили, що "серйозно стурбовані" таким рішенням американського президента, і залишають за собою право вжити заходів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.