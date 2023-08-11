11 серпня за церковним календарем віряни вшановують пам’ять мученика Калинника Кілійського. Крім того, у цей день святкують велике церковне свято – Різдво Миколи Чудотворця.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети – читайте у матеріалі Styler.Традиції 11 серпняВ останній місяць літа завжди по-особливому відчувається наближення осені. Оскільки сезон грибів і ягід у самому розпалі, з ранку люди йшли в ліс, щоб зібрати дари природи.Тим часом знахарі могли ходити селом і читати змови на добробут і щоб лиха доля оминала кожен двір.Також існувало цікаве повір’я: в ніч на 11 серпня нібито приходили відьми та доїли корів. Від цього худоба починала хворіти та вмирала. Тому хлів завжди міцно зачиняли на ніч, а всередині вішали обереги.Відповідно до ім’я мученика наші предки в цей день варили компоти та варення з калини, освячували ягоду.Було також заведено молитися преподобному Калиннику з проханням зберегти урожай. У народі також говорили, що людина, яка знайде кущ калини, може загадати бажання і попросити у рослини хорошого життя.Що не можна сьогодні робити Не можна давати в борг, а якщо є борги, їх потрібно повернути. Заборонено займатися фізичною роботою. Не можна лаятися та пліткувати. Жінкам не варто шити та в’язати.Прикмети дня тепла погода - на початку вересня буде така сама вранці туман - буде поганий збір меду цілий день туман - зернові культури добре вродять овес зеленіє вдруге за сезон - осінь буде дощовою багато горіхів і ягід - зима буде холодною у лісі мало грибів – буде морозна та сніжна зимаІменини 11 серпняСьогодні потрібно привітати Михайла, Костянтина, Данила, Анатолія, Олексія та Серафима. Тому надішліть їм повідомлення чи просто зателефонуйте! Раніше ми розповідали, про що свідчить голуб, який прилетів на ваше вікно.Читайте також, як потрібно святкувати Яблучний і Горіховий Спас 2023.