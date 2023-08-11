Сьогодні, 11 серпня, погода в Україні, буде дощовою і як наслідок більш “комфортною” за температурою повітря. Опади очікуються всюди, крім чотирьох областей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."В Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в прогнозі.Варто зазначити, що через значні дощі оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.Водночас у більшості районів Житомирської, Вінницької, 11 серпня і у Київської, 13 серпня і у Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Що стосується температури повітря, то вона буде більш прохолодною – вдень 21-26°, на сході країни та у Одеській області – до 29°. Повернення спеки в УкраїнуЯк розповідала синоптик Наталка Діденко, вже з понеділка, 14 серпня, в Україну повернеться спека. І вже наступними вихідними, 19-20 серпня, буде близько +30 градусів. Зокрема, в другій половині наступного тижня в Україні очікується +30…+35, на півдні та сході до +35…+37 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.