Насадка з тіста чудово підходить для ловлі білої мирної риби: коропа, карася, плітки, верховодки, плоскирки. Цікаво, що приготувати її можна не лише з пшеничного борошнаПро незвичні, але “робочі” рецепти, пише Telegram-канал Рибалка.Картопляне тістоВідваріть картопляні бульби в шкірці (бажано використовувати молоду картоплю). Готову картоплю очистіть і дайте їй охолонути.Натріть картоплю на дрібній тертці і додайте дрібку цукру. Потім додайте борошна у співвідношенні 1:1.Ретельно перемішайте масу до утворення щільного тіста. Зліпіть з тіста кулю або коржик і варіть у воді протягом 30 хвилин на повільному вогні.Дайте тісту охолонути. Після цього його можна різати на шматки і використовувати як донну насадку.Тісто з кукурудзяного борошнаПросійте через дрібне сито кукурудзяне борошно. Налийте в каструлю води до борошна у співвідношенні 4:5.Доведіть до кипіння і постійно помішуючи проваріть ще близько 10 хвилин. Дайте суміші трохи охолонути.Вимішуйте й розминайте тісто до тих пір, поки воно не буде прилипати до рук.Додайте бажаний атрактант (ароматизатор для приваблення риби)Тісто з борошна та яйцяВідділіть жовток з курячого яйця й розімніть його виделкою.Додайте чайну ложку меду і ванілін, перемішайте.Додайте борошно, щоб отримати необхідну густину. Тісто має бути тугим, щоб з нього можна було катати кульки і насаджувати на гачокПам’ятайте, що будь-яке тісто для риболовлі можна зберігати в морозильній камері. При необхідності розморозьте і користуйтеся.Раніше ми писали, яку рибу не можна купувати і їсти взагалі нікому.Також читайте, як приготувати прикормку, на яку спливуться всі карасі.