США, Японія та Південна Корея домовились про проведення щорічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Згідно з джерелами, така інформація буде озвучена в спільній заяві за результатами зустрічі глав трьох країн, яка відбудеться у Вашингтоні 18 серпня.Серед іншого, очікується, що вони домовляться проводити спільні навчання збройних сил трьох країн навколо Корейського півострова на регулярній основі, покращити обмін розвідданими та тісніше співпрацювати в нових сферах, таких як кібербезпека та ланцюги поставок для ключових галузей промисловості.Також в заяві, ймовірно, буде сказано про наміри трьох країн обмінюватись інформацією про запуски північнокорейських ракет в реальному часі.Зазначається, що ініціатором проведення щорічних самітів стала адміністрація президента США Джо Байдена, а глави Японії та Південної Кореї "рішуче привітали" пропозицію."З огляду на зростаючий вплив Китаю та войовничість Північної Кореї, офіційні особи США прагнуть інституціоналізувати тристоронню структуру як ніколи", – підсумовує видання.Саміт США, Південної Кореї та ЯпоніїСаміт відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, в ньому візьмуть участь прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль. Вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.Це перша зустріч трьох країн в такому форматі - до цього безпекова ситуація в регіоні обговорювалась лише в рамках більших самітів.Зазначимо, що минулого місяця Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря 16 липня, на тлі запуску КНДР ракет. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.