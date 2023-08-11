Аджику можна консервувати на зиму, а можна поставити в холодильник і з’їсти свіжою з максимумом користі.Рецептом швидкого соусу, який готується за 20 хвилин, поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.Складники на 1 літр: 500 г томатів сорту Сливка 10-12 зубчиків часнику 10 г кореня хріну 1 перець чилі 500 г солодкого перцю 2 ч. л. солі 1 ч. л. меленого коріандру Як приготувати смакотуПомийте томати, поріжте навпіл та виріжте плодоніжку.Помийте солодкий перець, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та вийміть насіння. Те саме зробіть з одним перцем чилі. Поріжте все на шматочки, які поміщаються у м’ясорубці.Очистіть корінь хріну та часник. Перекрутіть всі овочі через м’ясорубку.Додайте до перекручених овочів 2 ч. л. солі та 1 ч. л. меленого коріандру. Перекладіть у баночки та зберігайте в холодильнику до двох тижнів.

Смачнюща аджика від КлопотенкаВажливо!Для такої аджики найкраще брати м’ясисті томати, типу "Сливка", щоб не було зайвої рідини.Перець беріть тільки солодкий червоний, а от кількість перцю чилі та часнику регулюйте собі до смаку.Раніше ми писали, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла.Також читайте, як треба консервувати огірки за рецептом шеф-кухаря.