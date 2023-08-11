В п’ятницю, 11 серпня, Індія, Японія, США та Австралія проведуть військово-морські навчання “Малабар” поблизу узбережжя Сіднея. Вперше ці навчання пройдуть біля берегів Австралії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами командувача Сьомого флоту ВМС США віце-адмірала Карла Томаса, ці навчання покращать здатність країн співпрацювати. Він також додав, що "навчання не спрямовані проти якоїсь однієї країни".В навчаннях візьмут участь кораблі, винищувачі F-35, літаки спостереження Р-8, а також підводні човни."Підводний бойовий простір вважається передовою лінією з точки зору конкуренції і потенційних майбутніх конфліктів", – заявив командувач австралійським флотом контр-адмірал Крістофер Сміт.Він також пояснив, що ці навчання вперше проходять біля східного узбережжя Австралії, а не західного, як це було раніше. Це зумовлено тим, що кораблі перебували неподалік після навчань Talisman Sabre за участі 13 країн.Навчання "Малабар"Перші навчання "Малабар" відбулись ще у 1992 році, тоді в них брали участь Індія та Китай. Австралія вперше долучилась до них у 2007 році, однак уже через рік вийшла з так званої "четвірки" через протести Китаю.В 2020 році країна повернулась у склад, незважаючи на заперечення Китаю, який вважає "Малабар" навчаннями з його стримування.Зазначимо, що 5 серпня до Австралії прибув атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США – він теж братиме участь у навчаннях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.