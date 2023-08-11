Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким сьогодні не надто щаститиме, адже доведеться вирішувати ряд проблем. Астрологи радять їм поберегтися в п’ятницю, 11 серпня.Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.ОвенДля вас цей день буде досить складний в емоційному плані. З одного боку, Овни налаштовані на позитив, а з іншого - схильні до несподіваних спалахів роздратування.Щоб не наламати дров і не надто втомитися на емоційних "гойдалках", зведіть спілкування з людьми до мінімуму. СкорпіонЖиття раптом здасться вам тьмяним і безпросвітним, дратуватиме будь-яка дрібниця. Зірки радять не зациклюватися на негативі та боротися з поганим настроєм від самого ранку.Все у ваших руках: якщо зможете налаштуватися на позитив, життя знову заграє яскравими барвами.Водолій Зменште темп, якщо не хочете довести себе до повного вигоряння. Розбирайтеся тільки з терміновими, невідкладними питаннями, делегуйте частину справ іншим, звертайтеся за допомогою, якщо вона необхідна.Астрологи радять вам провести вечір у своє задоволення, і вже завтра все буде краще.РибиУ п’ятницю вам доведеться діяти під тиском обставин – виконувати нудні доручення начальства, спілкуватися з неприємними людьми, займатися нецікавими, нудними справами.Змиріться та постарайтеся робити все сумлінно, і до кінця дня отримаєте приємний бонус.Раніше ми писали, який місяць є найсприятливішим для кожного знаку Зодіаку.Дізнайтеся також, яким знакам Китайського гороскопу найбільше пощастить у серпні 2023.