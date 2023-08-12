Універсальну прикормку, яка приваблює мирну рибу і забезпечує шалений кльов, можна приготувати з дешевої крупи. Головне – знати, як це зробити правильно і які “секретні” складники додати.Рецептами поділилися в Telegram Рибалка українською.Прикормка на основі пшонаВам знадобиться: Пшоно – 1 частина Вода – 2 частиниЯк приготувати прикормкуЗасипте в глибоку посудину пшоно і залийте водою. Пропорція 1:2.Поставте варитись і готуйте до повного википання води. Важливо, щоб каша не почала пригорати. Для цього її треба помішувати.Готові зерна будуть легко роздавлюватись.Така каша гарно ліпиться, залишає для риби хмару, яка її приваблює. В прикормку можна нічого не додавати, вона й так працюватиме. Але щоб підвищити в’язкість каші, можна всипати трохи комбікорму – це й буде нашим "секретним" інгредієнтом.Чому пшоняна каша така хороша для рибиВикористовувати пшонку можна не тільки для простого насипання приманки, але й для пружини. Така каша складається з дрібних фрагментів, які швидко вимиваються. Цей фактор необхідно враховувати і ретельно трамбувати кашу в пружину.Пшоно додають і в інші каші, для отримання комбінованих приманок. Оскільки пшонка вимивається набагато швидше за інші інгредієнти, вона здатна створити кормову хмару для приваблення риби.Додайте зварене пшоно в кукурудзяну або горохову кашу і побачите результат під час риболовлі.Важливо пам’ятати, що каша не має пригорати, адже цей запах відлякуватиме рибу.Раніше ми писали, як приготувати хорошу насадку для карасів і коропів.Також дізнайтеся, чи можна ходити в Україні на нічну риболовлю.