Західноафриканські країни блоку ECOWAS відклали нараду щодо підготовки можливого військового вторгнення в Нігер через “технічні причини”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.Начальники штабів західноафриканських країн блоку ECOWAS мали зібратися в суботу для інформування лідерів організації про "найкращі варіанти" для розгортання резервних сил на випадок інтервенції на територію Нігера.Однак пізніше вони скасували зустріч на "невизначений термін" через "технічні причини". Видання зазначає, що лідери ECOWAS, незважаючи на нібито готовність розпочати військову операцію, все ж вважають кращим варіантом мирне вирішення проблеми.Переворот у Нігері та можлива військова операція ECOWASВ кінці липня охорона президента Нігера Мохамеда Базума влаштувала держпереворот, взявши його в полон. Пізніше керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.Країни блоку ECOWAS 31 липня дали хунті 7 днів на повернення в країну конституційного ладу, в противному випадку вони обіцяли почати військову операцію.Наразі в ЗМІ говорили, що чотири країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч військових. Однак хунта заявила, що вб’є Базума у разі військового вторгнення.Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.