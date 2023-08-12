Сьогодні, 12 серпня, погода в Україні буде з “присмаком” дощів, які зачеплять виключно північні регіони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів", – йдеться в повідомленні.Зокрема, як зазначає синоптик Наталка Діденко, вдень у суботу грозові дощі залишаться у Сумській, Чернігівській та подекуди Київській областях.Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вдень 23-28°; на решті вдень 14-19°. Погода в Києві на вихіднихЗа даними Діденко, у Києві в суботу є ймовірність дощу з грозою у північних районах столиці. Максимально передбачається +23 градуси. У неділю в столиці без опадів та вже +24….+26 градусів.Погода на наступний тиждень в УкраїніЯк зазначила Діденко, з понеділка в Київ, як і в більшість областей України, почне заходити спека."З наступного тижня почне "розкручуватися" чергова спекотна хвиля і в кінці наступного тижня знову забігають по півдню та сходу +34….+37 градусів", – розповіла синоптик.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.