Війська РФ не припиняють обстрілів по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок ворожих атак за минулу добу у двох громадах було пошкоджено житлові будинки, а також сталася пожежа на складському приміщенні.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.Керівник регіону озвучив дані про наслідки російських ударів по території Миколаївського району за минулу добу та станом на ранок суботу, 12 серпняТак, учора вранці війська РФ били з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Атаки здійснювалися о 08:13 та 08:44 у п’ятницю."Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", – розповів Кім.Також 11 серпня чотири рази протягом дня противник завдавав артилерійських ударів по Очакову. Через обстріл сталося займання складського приміщення, але вогонь оперативно загасили працівники ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав."Також вдень, 11 серпня, о 16:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", – повідомив голова ОВА.Удари РФ по Миколаївській областіНаселені пункти Миколаївської області майже щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Для атак окупанти, що залишаються на частині території Херсонської області на лівому боці Дніпра, активно застосовують артилерію. Також війська РФ запускають дрони або завдають по регіону ракетних ударів.Раніше повідомлялося, що 11 серпня внаслідок ворожої атаки по Очаківській громаді сталася пожежа на одній із баз відпочинку. Речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров зазначив, що для ударів росіяни застосовували РСЗВ.Нагадаємо, наприкінці липня в результаті російських обстрілів у Куцурубській громаді поранення отримала 84-річна пенсіонерка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.