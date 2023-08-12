Футбол – один з найпоширеніших видів спорту в Україні. Практично в кожному місті і містечку є власна футбольна команда, а ще більше є вболівальників, які слідкують за грою місцевих футболістів, українських гравців та світових легенд. Тому й ставки на футбол – найпоширеніших різновид азартних розваг серед фанатів. Але далеко не всі є експертами в цій справі, тому букмекери заробляють на цьому набагато більше, ніж фанати. Серед найпоширеніших мотивацій вибору ставки на футбол в Україні – улюблена команда. Без аналізу ситуації, розуміння основних аспектів та ризиків. Саме такі азартні поціновувачі парі приносять прибуток букмекерам: зробити ставку на футбол без розуміння системи та стратегії – це програш у 90% випадків, решта 10% виграшних – це чисте везіння і нічого більше. Але на удачі далеко не заїдеш: вона – підступна леді, які посміхається один раз, ну максимум двічі.

Тому ми зібрали рекомендації, щоб футбол ставки на нього приносили не тільки емоції, а ще й непогані виграші.

Види та особливості ставок на футбол в Україні

Беттори-початківці дуже полюбляють робити ставки на спорт на високий коефіцієнт. Здається, що це точно «робочий» варіант і програшу бути не може! Але не все так очевидно та просто. Високі коефіцієнти букмекерських контор – показник значущий, проте тільки досвідчений беттор знає, що з ним робити і як правильно аналізувати цифри, щоб вони трансформувалися в кеш. Є ціла низка подій, які можуть вплинути на коефіцієнти навіть в процесі гри. Тож, якщо ви збираєтеся робити ставки на футбол сьогодні, але досвіду ще малувато – стратегію «value betting» краще оминати стороною: набиратися знань та вміння аналізувати інформацію.

Ставки на футбол в Україні – дуже привабливий і, на перший погляд, легкий спосіб покращити власну фінансову ситуацію. Дивишся гру, отримуєш море емоцій і суттєву прибавку до зарплати. Цим оманливим твердженням користуються букмекерські контори, а новачки вірять і зливають депозити. Досвідчені беттори не роблять емоційних ставок на своїх улюбленців чи «за компанію» – вони вивчають, аналізують, співставляють і тільки після цього можуть зробити ставку на футбол, а можуть і утриматися, коли мають хоч найменший сумнів.

В ТОПі імпульсивних і помилкових дій новачків:

Одна ставка на весь депозит. Шансів, що пощастить новачку не так і багато. Навіть профі роблять так вкрай рідко, адже тверезо оцінюють ризики. Крім того, у початківця азарт бере гору: програв – треба терміново відігратися, а це нова імпульсивна необдумана ставка «ва-банк», новий програш і нове розчарування. В ідеалі на одну ставку слід витрачати не більше 5% власного депозиту – 10%, якщо ваша впевненість у виграші підкріплена фактами.

Все на самотік: якщо ви обрали футбол ставки на нього треба відслідковувати. Тобто аналізувати власний беттінг, його прибутковість чи збитковість. Професійні гравці ведуть свою бухгалтерію, підраховують витрати і дохід, аналізують ефективність своєї стратегії, коригують її. Цей досвід варто перейняти і використовувати.

Ставка на «своїх». Очевидно, якщо ви обрали ставки на футбол – ви фанат: часто дивитеся матчі і маєте своїх фаворитів. Але ставити на них не варто! Ви не завжди тверезо оцінюєте ситуацію, можете не помічати «тривожні дзвіночки», тому краще уникати ставки на футбол сьогодні, якщо грає ваша улюблена команда.

Тож, негласне, але важливе правило виграшного беттингу: думай, ще думай і тільки потім дій!

Як правильно зробити ставку на футбол?

Не менш важливе правило, ніж «Думай» – обирай легальну букмекерську контору! Тоді ти без будь-яких проблем забереш свій виграш.

І ще кілька важливих тез про успішні ставки на футбол:

Розумно розподіляй депозит. Ми вже говорили, що ставити все на одну гру – погана ідея. Ідеально, якщо ставки на футбол будуть до 5% від депозиту. Не став на своїх фаворитів! Виграв – відпочинь! Професіонали радять після виграшу, особливо великого, проаналізувати все: власну стратегію та дії, події, які вплинули на результат, попередні показники обох команд. Роби власний прогноз та оцінюй коефіцієнти букмекера, особливо, якщо вони відчутно завищені.

Ставки на футбол – це завжди аналіз! А шлях до виграшу: аналітика і легальний букмекер з ліцензією.

Стратегії ставок на футбол сьогодні

Футбол – найпопулярніша спортивна категорія українських букмекерів. А ключова фінансова стратегія бетторів – мінімізувати ризики програшу – аналізувати. Немає сенсу і можливості робити аналіз абсолютно усіх матчів, тому варто обрати частину і їх ретельно проаналізувати. Далі треба обрати тип ставок:

На точний рахунок;

На голи;

На перемогу однієї з команд чи нічию;

На результати з урахуванням фори;

Довгострокові (результати чемпіонату, переходу гравців, зміну тренерів).

Кожен досвідчений беттор має власну перевірену стратегію. Вона формується з часом на основі аналізу та досвіду. Тому, для початку притримуйтеся наших порад: уникайте поширений помилок, робіть власну аналітику, контролюйте депозит, підбивайте підсумки раз на місяць і роби ставки тільки в перевірених букмекерських конторах.