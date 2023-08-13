По усій території України, завтра, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі у Чернігівській і Сумській областях можливий дощ.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність. Без опадів, лише у Чернігівській і Сумській областях вночі місцями невеликий дощ.Вітер переважно західний, 5-10 м/с", – пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +24 вдень; на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +23 до +26 вдень; на півдні коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +25 до +28 вдень; на сході коливатиметься від +14 до +21 вночі й від +25 до +27 вдень.

Фото: прогноз погоди на 13 серпня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі +11 – +16, вдень +22 – +27, а в Києві – вночі +14 – +16, вдень +25.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.