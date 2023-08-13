«Мирный план Зеленского» впервые прозвучал в середине ноября 2022-го года во время семнадцатого Саммита G20, который проходил на индонезийском Бали. В США продолжают обсуждать в этом ключе недавнюю встречу в Саудовской Аравии, где главной темой дискуссии как раз и был «план Зеленского» и его основные направления.

Концепция состоит из 10 пунктов, реализация которых, по убеждению властей Украины, положила бы конец войне, нагло начатой РФ.

Как сегодня американцы оценивают реальность и перспективу реализации данной тактики?

Радиационная и ядерная сохранность. Несомненно, все на Западе по естественным причинам хотят, чтобы русские покинули ЗАЭС. Другой вопрос, каким путем их заставить это сделать?

У нас обсуждается вариант, что возможно массовое давление на РФ и обмен чего-то та что-то. Чем больше разных стран мира будут давить на Россию по различным направлениям, тем больше есть вероятность того, что в итоге русские оставят украинскую атомную станцию. Так, во всяком случае, считают в США.

Продовольственная безопасность. Сегодня расширяется коалиция против РФ именно по причине того, что русские блокируют движение продовольствия в страны, которые его ожидают и на него рассчитывают. И Африка, и Китай сейчас начнут больше критиковать Россию и какие-то условия выдвигать. Такое у нас говорят. Я тоже так считаю.

Энергетическая сохранность. Этот вопрос – инвестиции Запада в восстановление Украины. Естественно, это больше проявится тогда, когда будет больше стабильности, когда наступит или холодный период конфликта, или же он будет считаться закрытым. Официально закрытым. Второй момент: кроме физического восстановления инфраструктуры Украины нужно совершенствовать защиту, воспользовавшись технологиями, в частности, защиты от хакеров и так далее. То есть, делать как физическую стену, так и электронную, чтобы не только восстанавливать Украину, но и обеспечивать максимальную ее безопасность по всем сферам. Это, опять же, инвестиции Запада. Ни Турция, ни Китай в этом процессе участвовать не будут, как мы понимаем. Поэтому, тут основную роль будут играть инвестиции западных стран и их непосредственное участие в вопросе безопасности украинской инфраструктуры.

Освобождение всех пленных и депортированных. Пожалуй, это самое сложное в «плане Зеленского». Возвращение людей – это признание преступления Россией. РФ его не признает. К тому же мы прекрасно знаем риторику Кремля, которая гласит, мол, «эти люди сами захотели уехать», что они якобы «были «освобождены» от притеснений в Украине» и так далее. России недостаточно того, чтобы ей что-то предложили взамен за такой шаг. Тут вопрос для Кремля очень щепетильный, ибо нужно сохранить лицо. А как это сделать, если люди будут массово возвращаться в Украину?

Поэтому, да, это делается, но закулисно, без СМИ и огласки. Втихаря открываются какие-то пути, что люди имеют возможность возвращаться. Считаю, что это – пока единственный вариант. России нереально официально признаться, что у них есть захваченные и удерживаемые против собственной воли люди. Власти Путина будет тяжело что-то объяснять тогда даже через свою пропаганду своим же россиянам, большинство из которых свято верят, что они Украину «освобождают». И тяжело будет идти против своей же пропаганды, которая только и трубит об «освобождении» и никак иначе.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины. В США, скажу как есть, появились определенные колебания относительно этого вопроса. Раньше их было меньше. Сейчас у нас в разных соцопросах вырос процент тех людей, кто хочет, чтобы США начали давать меньше ресурсов Украине. Но, такое увеличение противников помощи очень незначительное. И главная причина здесь, как по мне, не так в американцах, как в тех ситуациях, которые происходят в самой Украине. Наши люди же слышат о военкомах-коррупционерах, депутатах-взяточниках, олигархах-ворах, бизнесменах-беглецах. Процентов на 5 таких людей в США стало больше, кто предлагает начать сворачивать помощь Украине. Это не радикальное изменение, нисколько. Могу допустить, что это может быть и манипуляцией. Но, в то же время, такие настроения есть, мол, «сколько можно финансировать войну», «нужно больше думать об Америке, а не вливать в конфликты, которые к США не имеют непосредственного отношения» и так далее. Что, мол, «нужно как-то договариваться».

На базе этого «договариваться» большинство людей у нас – и демократы, и республиканцы – считают, что РФ не пойдет на то, к чему мы должны стремиться в идеале: вернуть Украину в признанные границы 1991-го года. В США понимают, что РФ будет настаивать на том, что отдельные территории Украины должны остаться в составе России. Это та точка зрения, которую я слышу как среди народа, так и среди политиков. В то же время у нас прекрасно понимают, что если РФ не оставит захваченные территории и ситуация на время «заморозится», то, в любом случае, партизанская война со стороны Украины будет продолжаться постоянно и украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то у них забрал их законные земли. Будут в сторону РФ лететь дроны, действовать партизаны, происходить «хлопки», как они называют взрывы. Это уже никогда не успокоится. Будет как между Израилем и Палестиной – гореть и пылать это все будет очень и очень долго.

Возвращение справедливости. У нас этого хотят. Раньше можно было манипулировать и что-то скрыть, сейчас же технологии раскроют все. Можно, конечно, фотошопами или посредством ИИ что-то исказить, но, все равно много данных фиксируется и документируется. Сейчас такие технологии, что скрыть практически ничего не получится. Можно достать любую информацию отовсюду, если поставить цель. Поэтому, доказательства преступлений РФ будут. Они будут доказаны и трибуналы тоже будут.

Считаю, что трибуналы будут в Украине и Европе. Не думаю, что какое-то осуждение возможно в России. Чтобы там что-то подобное произошло, должна радикально поменяться власть. Кто-то должен прийти вообще новый в Кремль и сказать, мол, «мы сделали громадную ошибку, вина полностью на предшественниках» и так далее. Все может быть, ведь никто не ожидал, что и СССР когда-то развалится. Но, думаю, что ждать такого от нынешней России просто не реально. Тем более, что страны, которые с ней в какой-то солидарности находятся, не будут поддерживать проведение подобных трибуналов.

Недопущение эскалации. Реальные гарантии безопасности Украины – самое проблемное с точки зрения осуществления. Ни один договор этого не обеспечит на практике. Да, договор – важный фактор, протокол, но речь же идет о реальной ситуации. Это как, например, бизнесмены подписывают какой-то документ, к примеру, какой-то договор о неразглашении чего-то. Но, если кто-то его нарушил, то что тогда? Кто-то будет бегать судиться из-за этого с нарушившим? Может и будет, но это – долго, дорого и очень хлопотно. А в данном случае – судиться с кем, как и где? С агрессором, который уже напал и уже сейчас уничтожает, годами судиться?.. Поэтому, я считаю, что любой договор – больше психологический фактор. Я уверен, что самая сильная гарантия – это радикальное изменение в самой РФ. Это – единственная реальная гарантия.

Фиксация окончания войны. Какой-то акт о конце войны возможен. Но, он будет важным чисто символически. Я думаю, что это будет компромисс, который даст возможность РФ сказать своим гражданам, мол, «мы добились своей цели». Украине он также даст возможность говорить о том, что украинцы добились цели и продолжат добиваться ее дальше. Это будет и для Запада возможность сказать, что, мол, «все обернулось в нашу пользу и сейчас начнется восстановление Украины». Но, такой документ станет неким символическим инструментом, который все равно будет проманипулирован в РФ. Россия все равно привнесет туда какие-то вещи, которые будут важны для роспропаганды. Ибо, а как иначе они смогут сохранить свое лицо? Никак. Они точно не пойдут на документ, который однозначно зафиксирует капитуляцию русских. Поэтому, это будет акт чисто для истории. Его по-своему интерпретирует CNN, найдет что-то свое в нем Аль-Джазира. А в России будет сугубо их интерпретация, как бы однозначно для всех вменяемых не был бы выписан такой документ. РФ его будет интерпретировать через свою пропаганду. Они привыкли ставить многое с ног на голову. Иначе, похоже, они уже просто не умеют.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)