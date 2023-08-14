Чергова масована повітряна атака на Одесу, яку російські окупанти влаштували в ніч проти 14 серпня, була спрямована на цивільні об’єкти. Така атака вкотре продемонструвала терористичний та божевільний характер дій ЗС РФ.Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .Чиновник різко висловився про нинішню ракетну і дронову атаку з боку Росармії по мирному місту."Одеса. Удари по цивільних об’єктах, по магазину… Коментарі зайві. Росіяни – божевільні терористи", – зазначив чиновник.Нічна повітряна атака на Одесу 14 серпняРосійські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.Пізніше в Одеській ОВА повідомили перші подробиці про наслідки ворожої атаки, розповіли про пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також про трьох постраждалих.Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, були три хвилі повітряних атак, під час яких силами та засобами ППО знищено всі ворожі цілі – 15 ударних дронів і 8 ракет "Калібр".Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.