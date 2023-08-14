Смачний пиріг можна спекти майже без грошей, зробивши тісто на основі торішнього варення. Вийде проста і смачна випічка до чаю чи молока, яка “зайде” і дорослим, і дітям.Простим рецептом поділилися на YouTube-каналі Oksana Vision.Складники: Рідке варення – 500 мл Олія – 100 мл Розпушувач – пакетик (18 г) Лимонний сік Борошно – 200-300 г Горіхи – 100 гЯк приготувати пирігВлийте в миску півлітрову банку будь-якого рідкого варення. Якщо воно густе, його можна розвести водою.Додайте до варення розпушувач або соди, погашеної лимонним соком.Влийте соняшникову олію без запаху і поступово додайте в борошно. Тісто має бути консистенції густої сметани.Додайте подрібнені горіхи – волоські або арахіс.Залийте тісто у форму і випікайте в духовці протягом 40 хвилин при температурі 180 градусів. Або ж у мультиварці на програмі "випічка".Коли пиріг охолоне, його можна посипати цукровою пудрою. Смачного!Раніше ми писали, чи можна їсти позаторішнє варення, і як його краще використовувати.Також читайте, що Євген Клопотенко розповів, як приготувати сухе “київське” варення.