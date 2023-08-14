Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушила з візитом до Австралії та Нової Зеландії, під час якого серед іншого обговорить і нову допомогу Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND."Є лише кілька країн, настільки далеких географічно і в той же час настільки близьких до нас політично, як Австралія та Нова Зеландія. Незважаючи на величезну відстань – понад 16 тисяч кілометрів – ми можемо покладатися один на одного, як близькі сусіди, вчитися один в одного друга, як у добрих друзів і підтримувати один одного як стратегічні партнери. Це відбивається у нашій масштабній допомозі Україні", – заявила глава МЗС.За словами Бербок, Австралія є одним із найважливіших партнерів Німеччини в регіоні.При цьому вона визнала, що Австралія випереджає Німеччину з деяких аспектів, зокрема у досвіді боротьби з «іноземним втручанням». Бербок планує використати візит для обміну думками з цих питань.У МЗС Німеччини уточнили, що основна увага під час візиту буде зосереджена на наступних темах: поглиблення двосторонніх відносин, співробітництво у сфері політики безпеки, включаючи питання економічної безпеки та стійкості, наслідки російської загарбницької війни проти України, роль Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, повернення культурного надбання та співробітництво у кліматичній політиці.Посилення військової допомоги Німеччині УкраїніНещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.У той же час, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки цього нібито немає потреби.Однак незабаром ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus в Україну. В даний час Берлін працює над вирішенням питання із США.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.