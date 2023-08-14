Найпоширенішими шахрайськими схемами, що використовуються злочинцями в Інтернеті, є продаж неіснуючих речей нібито зі знижками та фішинг. У поліції нагадали, як не стати жертвою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України."Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами", – йдеться у повідомленні.Як зазначають в поліції, шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, на своїх ресурсах розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".ФішингЩе однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг – створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані банківської картки зловмисникам.Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад: купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах, перевірте правильність URL-адреси; сплачуйте гроші після отримання товару; не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки; у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи; перевіряйте сайти онлайн-магазинів перед оплатою товару на сервісі Кіберполіції "STOP FRAUD" або на сервісі Асоціації "ЄМА" CheckMyLink.Шахраї в УкраїніАферисти активізувалися в Україні із більшою силою після масштабного вторгнення РФ до України. Вони вигадують різні схеми заради того, щоб виманити в українців більше грошей. І прикладів таких схем достатньо.Наприклад, раніше РБК-Україна писало про те, що шахраї під виглядом "призначення" допомоги, дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводили в готівку їх на свою користь.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.