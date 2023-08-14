Погода в Україні сьогодні, 14 серпня, буде спекотною. При цьому у всіх регіонах буде сухо та майже безвітряно.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні невелика хмарність. В усіх областях буде сухо, дощів не прогнозується.Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +27 +32 градуси. Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів, а на півдні буде до +21. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні невелика хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер західний, 3-8 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде у районі +30, а вночі очікується +14 +16 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.