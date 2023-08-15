В Україні прогнозують спекотну погоду 15 серпня. Через це у низці областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.В Україні у вівторок невелика хмарність. При цьому опади не прогнозують.Температура вночі очікується на рівні 14-19°, у південній частині до 23°. Вдень синоптики прогнозують 28-33°. В Карпатах вночі 9-14°, вдень 22-27°.Вітер східний, північно-східний, 3-8 м/с. Погода у КиєвіУ столиці та області очікується невелика хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°, по області вночі 14-19°, вдень 28-33°.Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Надзвичайний рівень пожежної небезпекиПри цьому синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки: 14-17 серпня – у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській області та в Криму, 16-17 серпня – і в Тернопільській та Рівненській, 17 серпня – й у Хмельницькій та Волинській областях.Обмеження через спекуУ Києві ввели тимчасове обмеження на рух великовагового транспорту через спеку. Це стосується як в’їзду в столицю, так і пересування містом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.