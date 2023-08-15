Експрезиденту США та ще 18 особам висунули звинувачення з 41 пункта у справі про втручання у вибори 2020 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.Всіх 19 людей звинуватили у втручанні у вибори в штаті Джорджия. Крім Трампа судити будуть його адвоката Руді Джуліані, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медовза, колишнього високопосадовця Міністерства юстиції Джеффрі Кларка, а також адвокатів Джона Істмена, Сідні Пауелл, Кеннета Чезебро, Дженни Елліс і Рея Сміта та кількох інших.Відповідно до матеріалів суду, в обвинувальному висновку Трампа звинуватили у політичному підкупі та численних звинуваченнях у змові. За перше звинувачення йому загрожує строк від 5 до 20 років тюрми."Трамп та інші обвинувачені в цьому обвинуваченні відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо і навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на його користь",-— йдеться в обвинувальному акті.Окружиний прокурор Фані Вілліс сказав на нічній прес-конференції, що видано ордери на арешт усіх підсудних, і кожен має добровільно здатися до 25 серпня.Суди проти ТрампаПроти Трампа вже відкрито кілька справ – так, в квітні цього року Велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. А влітку його звинуватили у незаконному використанні і зберіганні "секретних документів", за що йому загрожує від 20 років в’язниці.Детальніше про те, за що судять експрезидента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.