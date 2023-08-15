В ніч на 15 серпня у Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.На момент публікації пролунало щонайменше п’ять вибухів. Мер міста Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький закликають містян не виходити з укриттів та відійти подалі від вікон."Небезпека ще дуже висока", – написав Козицький.Пізніше він повідомив, що за попередньою інформацією в області є влучання.Повітряна атака 15 серпняВ ніч на вівторок в Україні вдруге була оголошена друга повітряна тривога через пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.Станом на зараз вибухи дунали у Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Слов’янську і в Краматорську.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.