В ніч на 15 серпня в Слов’янську Донецької області пролунали вибухи.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.За його словами, два сильних вибухи пролунали близько 04:01, на цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.Повітряна атака 15 серпняВ ніч проти вівторка в Україні була оголошена друга повітряна тривога, Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про пуски крилатих ракет із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря.До цього тривога була оголошена на сході, тоді вибухи лунали в Краматорську.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.