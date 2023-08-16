Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано; танків – 4324 (+11) од; бойових броньованих машин – 8380 (+10) од; артилерійських систем – 5152 (+24) од; РСЗВ – 714 од.; засоби ППО – 485 (+3) од; літаків – 315 од; гелікоптерів – 314 (+1) од; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6); крилаті ракети – 1404 (+17) од; кораблі/катери – 18 од; автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од.; спеціальна техніка – 773 (+4).Ситуація на фронтіЗа даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.