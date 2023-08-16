Торгово-развлекательный центр Respublika Park в Киеве является результатом инновационной работы австрийской компании Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH. Как часть T&F Group, Trafin занимает важное место в отрасли недвижимости.

С момента своего основания в 2013 году в Вене, компания Trafin проявила себя как прогрессивный лидер в недвижимости и инвестиций. Ее успех обусловлен стратегическим мышлением и применением инновационных подходов к работе, что сделало ее ключевым игроком на рынке Европы. Она продолжает разрабатывать нестандартные решения, адаптируясь к вызовам и возможностям современного бизнес-мира.

ТРЦ Respublika Park: как идея воплощалась в реальность?

Торгово-развлекательный центр Respublika Park в прошлом был одним из наиболее ожидаемых и долгожданных проектов на рынке украинской торговой недвижимости.

Изменения в структуре собственности оказались поворотным моментом в истории торгово-развлекательного центра Respublika Park. Компания Trafin стала новым владельцем ТРЦ Республика Парк.

Продажа стала толчком для новых перспектив в дальнейшей судьбе комплекса. В ноябре 2020 года центр возглавила Юлия Счастливая, опытный эксперт в области коммерческой недвижимости.

ТРЦ Respublika Park: новое место для отдыха и развлечений в Киеве

Торгово-развлекательный центр Республика Парк стал воплощением успешной стратегии нового владельца, объединяющей качественные развлечения и шопинг. Появление нового акционера – это значительные изменения в концепции центра, играющие ключевую роль в его преобразовании. Новое адаптированное название – Respublika Park – прекрасное отражение обновленного формата и стратегии развития этого нового комплекса. Важным моментом перезапуска стал инновационный digital-парк Neopolis, разработанный совместно с бельгийской компанией KCC – мировым лидером в indoor-развлечениях. Расположенный на площади 10 000 квадратных метров, парк предлагает более 30 аттракционов для посетителей всех возрастов, воплощая современные технологии и креативные идеи для насыщенного отдыха.

Respublika Park – целый город внутри города. С его общей площадью в 300 000 квадратных метров, включая 135 000 квадратных метров арендуемой площади, этот инновационный комплекс на ул. Кольцевая дорога, 1 стал центром развлечений и шопинга, предлагая множество возможностей для интересного досуга.

Среди главных атрибутов проекта – уникальное пространство “Оазис” площадью в 2000 квадратных метров с живописным парком растений, создающим атмосферу гармонии. В Respublika Park слились инновационный digital-парк Neopolis, аэродинамическая труба высотой 20 метров, магазины и рестораны, делая его настоящим местом для получения захватывающих эмоций и положительных впечатлений в Киеве.

Как акционер ТРЦ Respublika Park, компания Trafin вдохновляет своими разработками и инновациями. Ведь проекты компании успешно интегрируются в городскую инфраструктуру и стают ее неотъемлемой частью. Их инвестиционная стратегия способствует созданию новых пространств, где торговля, развлечения и культурные мероприятия сочетаются друг с другом, открывая новые возможности для развития городской среды и привлекая сотни посетителей каждый день.