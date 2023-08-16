16 серпня у православній церкві день пам’яті преподобного Антонія Римлянина. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то весна буде ранньою.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.У чому суть святаУ цей день люди вирушали до лісу збирати малину та ожину. Вважалося, що ягоди на Малинника набувають цілющих властивостей.Малину давно використовували при застудних захворюваннях, і не тільки. З нею пекли пироги, готували варення, варили узвари.Також у цей день збирали черемху, яку використовували у лікуванні різних хвороб ШКТ.Крім ягід було прийнято збирати ліщину, яка теж дозрівала до 16 серпня.Вважається, що цей день добре підходить для укладення шлюбів, а народжена в цей день дитина не знатиме жодних турбот.Важливі прикмети на 16 серпня Дме сильний вітер - зима буде холодною. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде погодною. Сильний та холодний вітер, зима очікується морозною, теплий – м’яка та снігова. Хмари вишикувалися в одну лінію – до вітряної погоди. Якщо плідно попрацювати на городі, то можна розраховувати на великий урожай наступного року.Що категорично не можна робити 15 серпняЗабирати в будинку, виносити сміття. Якщо заборона порушити та навести чистоту, у гаманці цілий рік буде так само чисто.З’ясовувати стосунки, сваритися. Це може призвести до того, що сварка затягнеться надовго.Відчиняти в будинку вікна, адже Вихровій несе з собою холодні осінні вітри, які можуть принести в сім’ю хвороби та нещастя.День ангела сьогодні святкують:Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола. Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.