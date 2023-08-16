Домашній кетчуп можна додавати в піцу, рагу, до м’яса, або ж просто їсти ложками – настільки він смачний. До того ж приготувати його можна нескладно та з простих інгредієнтів.Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.ІнгредієнтиЗ вказаної порції продуктів має вийти шість баночок по 0,5 л. Якщо ви хочете зробити більше чи менше – помножте/поділіть вказані інгредієнти на потрібну кількість.Вам знадобляться: помідори – 4 кг цибуля – 1 кг часник – 10-15 зубчиків сіль – 50 г цукор – 150 г перець прованські/італійські трави сушена гвоздика - 5 шт. оцет – 50 млЯк готуватиСпочатку поріжте помідори та цибулю. Далі перемістіть їх у блендер та збийте до однорідної маси. Налийте отриману суміш в каструлю та варіть приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.Тим часом збийте у блендері часник з базиліком, додайте в суміш та варіть 30 хвилин. Після чого збийте й томатну масу. Через 20 хвилин додайте сіль, цукор, гвоздику, прованські трави та оцет, перемішайте.Налийте суміш у стерилізовані банки, закрутіть та переверніть на рушник до повного охолодження. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Квіти Рецепти Тік Ток (@tetiana_kvitta)Раніше ми писали, як легко приготувати запіканку із кабачків, яка буде смачніша, ніж котлети.Також читайте, рецепт картопляного кіша з вчорашнього пюре.