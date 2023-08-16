Міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Калузької області рано-вранці 16 серпня. У відомстві також розповіли про роботу протиповітряної оборони в регіоні, в ході якої нібито було знищено 3 дрони.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.Уже за звичаєм у відомстві країни-агресора у "нальоті" БПЛА звинувачують Україну.У заяві зазначається, що близько 5 ранку за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об’єктах на території Калузької області."Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені", – розповіли у міністерстві.Традиційно у Міноборони РФ "руйнувань та постраждалих немає".Атаки дронів у РосіїНагадаємо, останніми тижнями у різних містах та областях РФ почастішали вибухи. Зокрема, росіяни почали частіше скаржитися на "атаки дронів".Так, наприклад, 14 серпня у російській Бєлгородській області пролунав гучний вибух. При цьому російська влада заявляє про нібито роботу ППО. 13 серпня у Бєлгороді також повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок. А 12 серпня жителі двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.Додамо також, що 13 серпня Міноборони РФ знову розповідало про якісь безпілотники, вже у двох областях – Бєлгородській та Курській.Крім того, в ніч на 30 липня сталася одна з найбільших атак у Москві. Невідомі безпілотники вдарили по діловому центру російської столиці – "Москва-сіті". Дрони влучили у так звану "урядову вежу", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.