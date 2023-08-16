Гороскоп на 16 серпня буде позитивним лише для трьох знаків Зодіаку. Їхнє життя кардинально зміниться завдяки тому, що Місяць переходить у фазу молодика.Про це пише Meta.ТелецьСаме ці знаки Зодіаку найпершими відчують зміни в житті під впливом молодого Місяця. Тельці отримають нові приводи для радості та щастя. Особливих змін може зазнати сфера вашого оточення. Люди навколо будуть активно підтримувати вас і всі ваші починання. А якщо ви познайомитеся з кимось, то нові друзі приведуть вас до успіху.СтрілецьВи відчуєте сили для нових звершень. Ба більше – останній молодик серпня подарує вам можливість здолати всі труднощі. Зрештою ви зможете досягти бажаного в тому питанні, яке давно вас непокоїть чи не дається. Тому забудьте про всі сумніви та не гальмуйте.Крім того, Стрільці можуть впевнено позбуватися всього, що забирає енергію та не приносить задоволення: стосунки, робота, звички тощо.РибиУ Риб може виникнути ситуація, коли доведеться шукати компроміс і залагоджувати суперечки. Представники цього знаку відчують успіх в особистому житті, а от в інших сферах потрібно буде активно пошукати можливості для змін. Зірки радять обговорити це з рідними: ви отримаєте досить слушні поради.Раніше ми розповідали, для кого зі знаків Зодіаку вересень стане сюрпризом.Читайте також, хто зі знаків Зодіаку справжній енергетичний вампір.