Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області, і вчора пізно ввечері та сьогодні вранці завдавали ударів по Нікополю та Марганецькій громаді.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.Для своїх атак загарбники використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Град"."Ввечері ворог цілив по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Бив з "Граду" та важкої артилерії", – розповів чиновник.Він зазначив, що у населені пункти прилетіло близько десятка боєприпасів.На щастя, внаслідок обстрілу місцеві жителі не постраждали. Даних про можливі руйнування поки немає – йде обстеження місць "прильотів"."Чи є руйнування - ще з’ясовується. Триває обстеження територій", - вказав глава ОВА.Російські обстріли Дніпропетровської областіДніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.Так, 11 серпня в результаті ворожого обстрілу з артилерії по цьому місту постраждала жінка.Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.Перед цим, 7 серпня, загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.