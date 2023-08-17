Війська РФ через брак місць у медустановах на тимчасово окупованих територіях під госпіталі переобладнують житлові будинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ. "Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. У населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий госпіталь", – йдеться у повідомленні Генштабу.За даними українських військових, у цьому населеному пункті на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.Ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької областіУ тимчасово окупованому селі Михайлівка Запорізької області стався конфлікт між підрозділами російської армії. Перестрілку влаштували кадировці та дагестанці.З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів РФ, поранених – понад 40. Командир кадировського підрозділу (ймовірно в званні полковника), як покарання, відправлений на передові позиціїНагадаємо, раніше кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі під Маріуполем, внаслідок чого загинули мирні жителі. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.