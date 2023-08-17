Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях."Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", – сказала Гуменюк.Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога."Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", – сказала вона.Ситуація на окупованих територіях УкраїниРаніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.Також окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.