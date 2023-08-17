З села Урожайне (Донецька область), яке було звільнено з російської окупації, було евакуйовано останніх цивільних.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко “Суспільному”."Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", – зазначив Ященко.За його словами, останніми евакуйованими була родина – чоловік, жінка та їх дорослий син. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Їм було надано психологічну допомогу та забезпечено необхідним.Він також розповів, що в Урожайному зруйновано школу, домівки та фельдшерський пункт. Там немає жодної вцілілої будівлі."Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації – залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", – розповів Ященко.Наразі населений пункт знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо."Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", - уточнив він.Звільнення УрожайногоБійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області."Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", – написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.При цьому вона зазначила, що наступальні дії тривають.Пізніше звільнення Урожайного підтвердили й в Генштабі ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.