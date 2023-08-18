Суспільство нав’язало стереотип, що жінка не може бути привабливою, якщо в неї зайве волосся на тілі. На виробництві засобів для гоління щороку заробляються шалені гроші, а реклама твердить, що гладенька шкіра – ознака жіночої краси. Але чи виправдане видалення волосся жінками всюди?Відповідь на це питання дав лікар Юрій Габорець в TikTok.Голитися "там" чи ні?Лікар вважає, якщо у жінки все нормально фізіологічно, вона має природне оволосіння по жіночому типу, голитися не потрібно."Лезо наносить мікротравми, мікрорани, через які йде зараження. Розносяться папіломи, вірус герпесу і при контактах – захворювання, що передаються статевим шляхом" - твердить Юрій Габорець.Що обрати замість голінняВиробники лез через рекламу привчають жінку голити все.Якщо у вас є комплекси чи у партнера стійке бажання бачити вас без волосся в інтимній зоні, тоді медик радить обрати лазерну епіляцію.Ця процедура дає тривалий ефект і є безпечною.Коли замість гоління потрібен ендокринологЯкщо у жінки виникає оволосіння по чоловічому типу: вусики, підборіддя, соски – потрібне комплексне лікування антиандрогенами.В такому разі треба звернутися до гінеколога-ендокринолога, а не хапатися за бритву.Подібний ріст волосся може бути пов’язаний з синдромом полікістозних яєчників і дисбалансом гормонів. Тут треба лікуватися, адже такий діагноз може завадити вагітності."Головне: у дорослої жінки має бути волосся. Чоловік її має кохати, незалежно, чи вона поголена, чи ні", – підсумував лікар. Дізнайтеся також про деталі скандалу з Володимиром Остапчуком, який заявив, що жінка, яка не голить ноги, не може бути на 10/10.Крім того Андре Тан показав неактуальні речі, які роблять жінок старими.