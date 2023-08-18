Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.Інгредієнти:Для приготування печива, вам знадобляться: пшеничне борошно – 1,5 скл. розпушувач – 1,5 ч. л. кориця мелена – 1 ст. л. яйця – 2 шт. цукор – 130 г мед – 1 ст. л.Як готуватиСпочатку в мисці змішайте борошно, розпушувач та корицю. Потім в іншу місткість розбийте яйця, додайте цукор та збийте міксером до однорідної маси. Далі додайте мед та ще раз збийте. Просійте борошно в суміш та змішайте.Постеліть деко для випікання пергаментом. Налийте масу в кондитерський мішок та відріжте його нижній край. Сформуйте печиво та поставте в духовку на 10-15 хвилин при температурі 180 градусів. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Квіти Рецепти Тік Ток (@tetiana_kvitta)Раніше ми писали, як приготувати кабачкову запіканку, яка буде смачніша за котлети.Також читайте рецепт дуже соковитої курячої лазаньї.