Грузія посилила правила експорту автомобілів Росію. Зокрема, країна заборонила ввезення до РФ європейських автомобілів із ДВС об’ємом понад 1,9 літра, будь-яких американських автомобілів, а також будь-який транзит автотранспорту з Вірменії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vpost.Раніше з Вірменії в Росію імпортувався кожен шостий автомобіль із пробігом та майже 2% нових машин. Частка Грузії у постачаннях машин до Росії останнім часом скоротилася до 1%.Частина машин їхала з Вірменії через Грузію, або з самої Грузії автовозами, але частіше їх на транзитних номерах везли своїм ходом. Тепер таким машинам проїзд зачинено.Великі імпортери почали везти машини до Ірану і далі на судах до Астрахані, або з оформленим транзитом через Казахстан та Киргизію.Заборона на ввезення автомобілів до РосіїНаприкінці липня 2023 року Японія також запровадила обмеження на ввезення автомобілів з пробігом до Росії. Так, уряд Японії заборонив постачання машин з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра, а також електромобілі та машини з гібридною силовою установкою.Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.