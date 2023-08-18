Північна Корея готується до різних військових провокацій, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети у зв’язку з проведенням тристороннього саміту між Південною Кореєю, США та Японією.Про це заявив член палати представників правлячої Партії народної влади Ю Сан Бом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.За його словами, Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила інформацію про можливий пуск балістичної ракети на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки."У Пхеньяні було виявлено активну діяльність транспортних засобів, які забезпечують пуски міжконтинентальних балістичних ракет", – сказав Ю.Він також зазначив, що КНДР, як очікується, проведе спільні навчання своїх збройних сил, у тому числі випробувальний пуск ракети, яка може бути оснащена тактичною ядерною зброєю з огляду на "незвичайно активний" рух транспортних засобів, виявлених навколо майданчика для запуску.Він також сказав, що Пхеньян може здійснити ще один запуск військового розвідувального супутника наприкінці серпня, або на початку вересня.Саміт США, Південної Кореї та ЯпоніїПрем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден та лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрінуться у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Там вони обговорять ситуацію у Східній Азії з огляду на кроки Китаю та ядерну та ракетну риторику Північної Кореї.Також стало відомо, що на саміті у Вашингтоні лідери країн планують зробити спільну заяву щодо ситуації в Тайвані.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.