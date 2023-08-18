Погода в Україні сьогодні, 18 серпня, буде спекотно. Проте деякі області нашої країни накриють дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі пройдуть на заході України. Опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.Вітер переважно північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.Температура повітря вдень у середньому буде у межах +28 +33 градуси, а на півдні очікується спека до +35.Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів по всій території нашої країни. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні невелика хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.Синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки у столиці та Київській області. Температурні рекорди у світіЦього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Також лісові пожежі спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже декілька десятків людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.