Контрнаступ українських військ поблизу Роботино та Урожайного на південному напрямку, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.На думку експертів, триешелонована лінія російської оборони на півдні України складається з першої лінії мінних полів завглибшки кілька кілометрів, другої лінії із зосередженням артилерії, техніки та особового складу, а також третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.Передбачається, що прорив лінії оборони в кількох населених пунктах може дозволити ЗСУ розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не так сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме стрімчому наступу України.Ключові висновки ISW: Російські війська доклали значних зусиль і ресурсів для утримання таких населених пунктів, як Роботино та Урожайне, тому нещодавні успіхи ЗСУ, ймовірно, відображають ширшу деградацію російських сил, що обороняються. Зусилля Росії щодо нарощування виробництва іранських безпілотників Shahed-136/-131 вказують на те, що РФ націлена на розвиток планів нанесення великих ударів по Україні. Російські звіти про стан мосту через Чонгар в окупованій Херсонській області вказують, що українські удари на 11 днів порушили основну російську наземну лінію зв’язку з Кримом. Російські війська 17 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна та в районі Бахмута. Українські війська продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просувалися в районі Бахмута та Запорізької області.Нагадаємо, що ЗСУ 16 серпня звільнили селище Урожайне, яке знаходиться недалеко від Старомайорського Донецької області. Як зазначила тоді ж заступник міністра оборони України Ганна Маляр, наступальні дії продовжуються.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.